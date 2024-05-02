"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

Юрий Ильинов

«Коварные планы гибридной войны»: как Запад планирует победить ядерную Россию Доктор военных наук Сивков раскрыл планы Запада в отношении России Доктор военных наук Константин Сивков раскрыл планы Запада по поддержке ВСУ, а также объяснил, как они связаны с главным планом англосаксонского мира по сохранению мирового господства. «Все поставки оружия на Украину нужны Западу только для затягивания конфликта и сохранения украинского плацдарма качестве горячего региона, который заставит Россию тратить силы и отвлекать туда ресурсы. Запад сильно рассчитывает на то, что в итоге российское общество придет в то состояние, когда нация устанет от конфликта. Поэтому они продолжают поставки боеприпасов и вооружений Украине и всячески затягивают конфликт», объясняет доктор военных наук. Задача Запада, по словам Сивкова, заключается не в быстром разгроме ВС РФ, а в затяжной гибридной войне. При этом Запад постарается раскручивать конфликты в других програничных с Россией регионах с тем, чтобы снизить давление на Украину. «Во-первых, это страны Балтии, где для России могут создать проблемы со связью и обеспечением Калининградской области. Второе — это усиления давления на Черноморский флот, путем увеличения поставок Украине безэкипажных морских дронов-камикадзе. Третье — развязывание террористической войны против российских территорий, например, крупная военно-морская комбинированная операция с целью уничтожения Крымского моста. Также они рассчитывают на разжигание конфликтов на Кавказе, в регионах Средней Азии. Кроме того, Запад усиливает давление на „пятую колонну“ в рядах российской власти, чтобы эти чиновники саботировали приказы президента и всячески препятствовали эффективным действиям Вооруженных сил. Это вызовет негативное отношение к властям в обществе и армии, которое поможет, как считают на Западе, добиться сокрушения действующей российской власти и замены действующего российского президента на прозападную марионетку», продолжает Сивков. Далее, подчеркивает доктор военных наук, Запад будет решать судьбу России иным способом. Будет начата ликвидация российских вооруженных сил, а российские ядерные арсеналы перейдут под контроль НАТО. «С этих позиций абсолютного господства в ядерной сфере англосаксонский Запад сможет уверенно диктовать свою волю Китаю. Так они хотят решить свою главную задачу — сохранить господство над миром на многие десятки, а может быть и сотни лет», заключил Константин Сивков.