БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Арифметика Землянского»: Жизнь в кредит как национальная забава

«Арифметика Землянского»: Жизнь в кредит как национальная забава

Главное — помнить народную мудрость: берёшь в долг чужие и на время, а отдаёшь свои и навсегда Игорь Землянский Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Россияне и долговые обязательства — это роман длиною в жизнь.

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