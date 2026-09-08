Пятикомнатная квартира в Екатеринбурге сдаётся за 100 тысяч рублей

Пятикомнатная квартира на Энгельса, 30 в Екатеринбурге сдаётся за 100 тысяч рублей. Двухэтажные апартаменты площадью 230 квадратов оснащены камином, кухней-гостиной и кабинетом на первом этаже, а также двумя спальнями и детской на втором.