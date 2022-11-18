Daily Moscow

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Ренессанс купонов: как экономить на всем — от продуктов до обучения

Ренессанс купонов: как экономить на всем — от продуктов до обучения

Для многих экономия — это что-то «на бедном». Но иногда достаточно задуматься, сколько денег уходит на послеобеденный латте и выходной кикшеринг, чтобы понять: исправив мини-недочеты в планировании бюджета, вы быстро накопите на большую покупку.

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