Ренессанс купонов: как экономить на всем — от продуктов до обучения

Для многих экономия — это что-то «на бедном». Но иногда достаточно задуматься, сколько денег уходит на послеобеденный латте и выходной кикшеринг, чтобы понять: исправив мини-недочеты в планировании бюджета, вы быстро накопите на большую покупку.