Но есть и хорошие приговоры!

Автора 282-й статьи Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам строгого режима за взятку. Бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (!!!) Борис Шпигель был отправлен в колонию за дачу особо крупной взятки.