В МИД Китая призвали США серьезно отнестись к опасениям России в области безопасности

Закономерные опасения РФ в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены. Об этом в четверг, 27 января, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Закономерные опасения РФ в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены. Об этом в четверг, 27 января, заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
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