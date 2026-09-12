Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров: G7 названа большой по недоразумению

Лавров: G7 названа большой по недоразумению

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в шутку заявил, что не помнит, что такое организация стран «большой семерки» (G7), и согласен с мнением о том, что страны G7 носят статус «большой» группы по недоразумению.

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