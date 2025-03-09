В Архангельской области сохранится переменчивая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусовОсадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега Местами метель, гололед.