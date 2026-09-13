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Невидимая Куба: страна, застывшая во времени

Невидимая Куба: страна, застывшая во времени

Многогранный и восхитительный остров, каким его ещё никто не снимал. «Из-за политического режима и технических сложностей никто не мог запечатлеть эту страну с воздуха.

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