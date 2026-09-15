Украинский премьер назвал «критической» ситуацию с госфинансами

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами в стране «близка к критической».
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