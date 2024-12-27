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Царьград

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Медведев: Европа должна понести наказание за свои действия всеми средствами

Медведев: Европа должна понести наказание за свои действия всеми средствами

Дмитрий Медведев заявил о необходимости наказания Европы за её действия, подчеркнув важность поддержки всех деструктивных процессов в регионе.

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Комментарии
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Амара Карпова
Опять громкие заявки...😂
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