В Белом доме объяснили оскорбительные реплики Байдена в адрес Путина

Президент США Джо Байден в оскорбительной форме публично высказался о российском коллеге Владимире Путине из-за самоотверженной борьбы за интересы национальной безопасности, которам «постоянно угрожает Россия с ее союзниками».
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