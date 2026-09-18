Кэм Уитмор согласовал двусторонний контракт с «Денвером»

20-й номер драфта-2023 Кэм Уитмор (22 года, 201 см) продолжит карьеру в «Денвере». Форвард провел прошлый сезон в «Вашингтоне», однако отыграл всего 21 матч из-за обнаруженного в январе тромбоза глубоких вен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым