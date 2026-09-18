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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэм Уитмор согласовал двусторонний контракт с «Денвером»

20-й номер драфта-2023 Кэм Уитмор (22 года, 201 см) продолжит карьеру в «Денвере». Форвард провел прошлый сезон в «Вашингтоне», однако отыграл всего 21 матч из-за обнаруженного в январе тромбоза глубоких вен.

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