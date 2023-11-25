Красная рыба в духовке — вкусные рецепты из семги в фольге, кеты, целой форели и лосося в сливочном соусе

Запеченная красная рыба в духовке всегда выходит вкусной и аппетитной. Блюда можно оформить и для торжественного застолья, и для романтического ужина или просто побаловать родных новыми интересными угощениями.
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