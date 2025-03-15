Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. В 2024 году потребители подали 1412 петиций в ответственные органы, причем количество петиций выросло по сравнению с предыдущими годами, сообщает IPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии