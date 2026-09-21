Происшествия
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Происшествия

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Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в одном из столичных ЖК

Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о хулиганских действиях в одном из столичных ЖК

В СМИ получила распространение информация о том, что в Москве шестеро молодых людей, среди которых трое – несовершеннолетние, пытались проникнуть на крышу высотного здания.

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