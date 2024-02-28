Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США в слежке за ним и передаче изданию Semafor сведений о его встрече с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом в Москве.
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