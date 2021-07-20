https://x-files Моделирование детей - не преступила ли наука границу нравственности? Научный прогресс позволил родителям не только выбирать заранее пол будущего ребёнка, но и закладывать в него заданные склонности, например, к спорту или математике.
https://x-files Моделирование детей - не преступила ли наука границу нравственности? Научный прогресс позволил родителям не только выбирать заранее пол будущего ребёнка, но и закладывать в него заданные склонности, например, к спорту или математике.
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