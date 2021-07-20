Моделирование детей - не преступила ли наука границу нравственности?

Тайная доктрина

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Юрий Ильинов
До тех пор, пока ты не принял окончательное решение, тебя будут мучить сомнения, ты будешь все время помнить о том, что есть шанс повернуть назад, и это не даст тебе работать эффективно. Но в тот момент, когда ты решишься полностью посвятить себя своему делу, Провидение оказывается на твоей стороне. Начинают происходить такие вещи, которые не могли бы случиться при иных обстоятельствах… На что бы ты ни был способен, о чем бы ты ни мечтал, начни осуществлять это. Смелость придает человеку силу и даже магическую власть. Решайся!
Юрий Ильинов
Хочу привести выдержку из передачи на радио “Эхо Москвы” от 22.03.2008г. Владимир Владимирович Егоров, в то время - замдиректора "Федерального научного клинико-экспериментального центра традиционных методов диагностики и лечения федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию". Сейчас он Президент Национальной ассоциации специалистов народной медицины и оздоровительных практик (с 2016 г.); Исполнительный директор профессиональной ассоциации медицинских работников «Национальная Ассоциация традиционной и комплементарной медицины» (с 2016 г.); Помощник 1-го заместителя Председателя Комитета по охране здоровья ГД РФ Ф.С.Тумусова.  В. ЕГОРОВ – Действительно сфера народной медицины сама поделена на несколько категорий. Я бы разделил их на 4. Первая небольшая группа порядка 10% - лица, которые действительно обладают серьезными врожденными способностями. Их действительно не так много. Вторая группа это те, которые обучились каким-то навыкам работы с телом, с психикой, с биоэнергетикой. То есть эта группа своего рода ремесленники. Как есть врачи, а есть медсестра, которая может укол только сделать. Этих лиц порядка 30%.Третья группа это лица, которые ощущают себя или думают, что они помогают, но они искренне заблуждаются. Они и не мошенники, и не специалисты. А думают о себе, что они таковыми являются. И еще 30% это лица, которые действительно оказывают недобросовестное воздействие. Можно их отнести к категории мошенников или лиц, которые таким образом зарабатывают деньги, используя какие-то навыки психологии, гипноза. От себя хочу добавить, что в реалии вылечивают некоторые заболевания намного меньше 10% целителей, а таких, которым всё равно, с каким заболеванием к ним обратились, вообще единицы в мире. Это настолько редкое явление, что даже в Национальной ассоциации специалистов народной медицины и оздоровительных практик далеко не все верят в подобное, а в дистанционное вылечивание неизлечимых заболеваний - тем более.
Юрий Ильинов
..на фотографии со спутника, показано озеро Черное, находится в Западной Сибири. Недавно я ездил туда. Очень сложное место, не желательное для нахождения там людей. Достаточно сильный магнитный резонанс как под водой, так и на берегу. Бурелом.
Юрий Ильинов
Вдруг вы попадёте куда-нибудь, а там вас спросят ваш адрес... Космический адрес нашей планеты: "Галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля".

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