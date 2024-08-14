Лорьян – Гренобль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига 2 Франции 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Лорьян и Гренобль в 2 туре Лиги 2 Франции по футболу. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Стад дю Мустуа Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.