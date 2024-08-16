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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса ВВО совместно с операторами БпЛА провели занятия на Сахалине

Военнослужащие минометных расчетов армейского корпуса ВВО совместно с операторами БпЛА провели занятия на Сахалине

Опытные офицеры, принимавшие участие в специальной военной операции, передали боевой опыт по уничтожению заданных целей.

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