Каково это — воевать на украинской линии фронта в составе британского подразделения "Братья по оружию", члены которого готовы умереть.
Наемники, приехавшие погибать на Украину: "Русские — одни из лучших воинов"
Комментарии
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Андрей Тихонов
А у путина хватит решимости отпосейдонить англичашек, или семьи его дружков живущие там ему важнее?
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10 час.
Марина
вы дебил, батенька! Ну или провокатор...даже не знаю, что хуже!
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6 час.
Стефания Новак
Не понимаю, о чем еще можно договариваться после подрывов мостов и поездов и бомбардировок аэродромов наших самолетов? И после этого еще вести переговоры, только капитуляция!!! У нацистов сейчас эйфория, столько гадостей сделали сегодня России!
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5 час.
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