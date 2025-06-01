Наемники, приехавшие погибать на Украину: "Русские — одни из лучших воинов"

А у путина хватит решимости отпосейдонить англичашек, или семьи его дружков живущие там ему важнее?

вы дебил, батенька! Ну или провокатор...даже не знаю, что хуже!

Стефания Новак

Не понимаю, о чем еще можно договариваться после подрывов мостов и поездов и бомбардировок аэродромов наших самолетов? И после этого еще вести переговоры, только капитуляция!!! У нацистов сейчас эйфория, столько гадостей сделали сегодня России!