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Уголь для коллективного Запада — как белый гетеросексуальный мужчина

Уголь для коллективного Запада — как белый гетеросексуальный мужчина

Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем году по сравнению с предыдущим выросло на целых пять процентов Причин тому несколько.

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