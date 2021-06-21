Уголь для коллективного Запада — как белый гетеросексуальный мужчина

Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем году по сравнению с предыдущим выросло на целых пять процентов Причин тому несколько.
Американское издание Bloomberg со ссылкой на швейцарскую трейдинговую компанию Axpo Solutions AG с прискорбием сообщает, что потребление угля в Европе в текущем году по сравнению с предыдущим выросло на целых пять процентов Причин тому несколько.
Свежие комментарии