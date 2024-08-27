В Перми вынесли приговор группе «черных риелторов»

Главарь преступной группировки получил шесть лет шесть месяцев лишения свободы.В Перми вынесен приговор трем участникам преступной группы, которые заставляли людей продавать свое жилье по заниженной цене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии