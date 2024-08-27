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В Перми вынесли приговор группе «черных риелторов»

В Перми вынесли приговор группе «черных риелторов»

Главарь преступной группировки получил шесть лет шесть месяцев лишения свободы.В Перми вынесен приговор трем участникам преступной группы, которые заставляли людей продавать свое жилье по заниженной цене.

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