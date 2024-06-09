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Царьград

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Туристов могут прослушивать в отелях Северной Кореи

Туристов могут прослушивать в отелях Северной Кореи

В номерах могут быть спрятаны маленькие прослушки для обеспечения безопасности страны.Эксперты в области туризма предполагают, что в отелях КНДР возможно применение устройств для подслушивания разговоров гостей.

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