Туристов могут прослушивать в отелях Северной Кореи

В номерах могут быть спрятаны маленькие прослушки для обеспечения безопасности страны.Эксперты в области туризма предполагают, что в отелях КНДР возможно применение устройств для подслушивания разговоров гостей.
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