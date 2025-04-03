Трамп показал таблицу с пошлинами для разных стран

Президент США Дональд Трамп представил таблицу, в которой указаны тарифы для различных стран. 2 апреля президент назвал «днем возрождения американской промышленности», когда начался новый этап для процветания страны и возвращения ее экономического богатства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии