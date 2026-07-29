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Татар-информ

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В Казани утвердили план водного сотрудничества РФ и РБ до 2030 года

В Казани утвердили план водного сотрудничества РФ и РБ до 2030 года

Качество воды и состояние водных экосистем бассейнов рек Днепр и Западная Двина обсудили участники XVII заседания совместной Российско‑Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, прошедшего недавно в Казани.

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