В Казани утвердили план водного сотрудничества РФ и РБ до 2030 года

Качество воды и состояние водных экосистем бассейнов рек Днепр и Западная Двина обсудили участники XVII заседания совместной Российско‑Белорусской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных объектов, прошедшего недавно в Казани.
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