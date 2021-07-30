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Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Инстинкт самосохранения: Безруков ушёл от горя и смерти в счастье

Сергей Безруков (у которого 24 июля родился пятый ребёнок) честно рассказал, что если бы не сбежал от жены, когда ей было совсем плохо — скоропостижно скончался её сын — он бы, возможно, спился и умер, настолько невыносимой стала обстановка.

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Терпеть не могу лицемерия. Безруков, который позиционирует себя добропорядочным семьянином и всяческим патриотом, будучи женатым на Ирине имел любовницу и двоих детей на стороне не один год. Что мешало ему уйти к женщине, с которой у него дети? Что?! Горе? Нужно быть честным не только с собой, но и теми людьми, которые тебе доверяют. А он бросил Ирину в горе, да ещё в таком, когда женщина сама не понимает, как выжила после того, как небо упало и разбилось об её голову. Это действительно предательство. И подлость наполовину с трусостью. Не нужно искать оправдания человеческой подлости. Нужно называть вещи своими именами.
lidatima46 Тимощук
Эгоист тов Безруков а это забота о собственных интересах, выгодах, благосостоянии или преимуществе часто за счет других; чрезмерный интерес к себе и игнорирование других
Зинаида Антонцева
Полагаю, что женщины очень рискуют, когда выходят замуж за артиста.
Вера Белоусова (Коломейцева)
Предатель
Виктория Маякова
Эгоист и слабак, оправданий нет и с новой женой он поступит также , если не хуже.
Светлана Петрова
зато у него дети теперь
ксюша макарова
Следуя вашей логики можно оправдать любую низость и преступления.Автор ,хотите чтобы вас в горе все покинули ?
ксюша макарова
ЛогикЕ

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