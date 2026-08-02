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Аргументы недели

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Спасатели вывели из леса троих подростков, отправившихся на рыбалку

Спасатели вывели из леса троих подростков, отправившихся на рыбалку

Вечером 1 августа в аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о том, что трое подростков ушли на рыбалку к озеру Холсково и не вернулись.

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