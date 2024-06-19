Пять человек пострадали при обстреле боевиками ВСУ Донецка и Горловки

Пять человек пострадали от действий боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).