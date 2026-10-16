Министр торговли США Говард Латник отказывается согласовывать снижение импортных пошлин для Мексики, из-за чего затормозились переговоры по подписанию торгового соглашения между двумя государствами, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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