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15 тысяч участников побывали на VCON в честь 25-летнего юбилея компании

15 тысяч участников побывали на VCON в честь 25-летнего юбилея компании

В сентябре сетевые предприниматели из более чем 50 стран мира съехались на малазийскую конференцию. Это флагманская конференция международной компании прямых продаж QNET и значимое событие для всей индустрии сетевого маркетинга.

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