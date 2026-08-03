Доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов выразил мнение, что отказ от российских энергоресурсов и попытки заменить трубопроводный газ поставками СПГ привели к затяжному энергокризису и деиндустриализации Европы.
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