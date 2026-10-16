A judge dismissed child sex abuse charges against Timothy Busfield because, he said, prosecutors "failed to act in a fair and impartial manner.
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