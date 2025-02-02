Раскрыты планы Трампа на Панамский канал

Рубио: Трамп не намерен сохранять статус-кво в Панамском канале Американский лидер Дональд Трамп не будет сохранять статус-кво в Панамском канале, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе встречи с панамским президентом Хосе Раулем Мулино.