Умер Александр Куцый, известный по сериалу «Петербургские тайны»

В возрасте 88 лет скончался член Союза кинематографистов России Александр Куцый. Александр Александрович Куцый родился в 1935 году, окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева в 1959 году и прошел курсы творческих работников телевидения в 1970 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии