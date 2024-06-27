Умер Александр Куцый, известный по сериалу «Петербургские тайны»

В возрасте 88 лет скончался член Союза кинематографистов России Александр Куцый. Александр Александрович Куцый родился в 1935 году, окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева в 1959 году и прошел курсы творческих работников телевидения в 1970 году.