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Умер Александр Куцый, известный по сериалу «Петербургские тайны»

В возрасте 88 лет скончался член Союза кинематографистов России Александр Куцый. Александр Александрович Куцый родился в 1935 году, окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева в 1959 году и прошел курсы творческих работников телевидения в 1970 году.

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