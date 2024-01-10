Снижение заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области отметил Роспотребнадзор

В ведомстве уже предупредили, что это снижение временное и вскоре начнется рост числа заболевших. В Новосибирской области по итогам первой недели 2024 года (с 1 по 8 января) наметилось снижение роста числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
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