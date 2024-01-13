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Американо-британские удары никак не повлияли на решимость и боеспособность хуситов

Американо-британские удары никак не повлияли на решимость и боеспособность хуситов

Как заявил командующий военно-воздушными силами Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) Алекс Гринкевич, Соединённые Штаты и Соединённое Королевство в ночь на пятницу нанесли более 60 ударов по 16 целям в Йемене, использовав "свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов".

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