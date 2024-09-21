Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Деколонизация курильщика: отключат ли зимой свет в переименованных на Украине городах?

Деколонизация курильщика: отключат ли зимой свет в переименованных на Украине городах?

Анонсированное в качестве «финального этапа дерусификации» украинской топонимики массовое переименование более 300 населенных пунктов, чьи названия расходятся с нормами принятого пару лет назад закона о «деколонизации», и «содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка», ожидаемо стало не точкой сборки для расколотого украинского общества, а очередным поводом для конфликта.

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