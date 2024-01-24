Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Валерий Симоненко

Штраф это правильно! Но, раз это (подмена реального голоса фонограммой) есть МОШЕННИЧЕСТВО, то справедливее было бы ещё И КОНФИСКОВАТЬ ВЕСЬ ГОНОРАР от концерта, как ПРИОБРЕТЁННОЕ НЕЧЕСТНЫМ ПУТЁМ! И пусть "фанерщики" или ЧЕСТНО поют (если могут это делать качественно) или за свой СУРРОГАТ (ЗАМЕНУ прямого голоса ИССКУСТВЕННЫМ ПРОДУКТОМ) получаю СУРРОГАТ оплаты! Так справедливо? По моему справедливо. Пусть Алки - мотпалки - "звезовки" - "звездки" ТРУДЯТСЯ и в поте лица своего ЗАРАБАТЫВАЮТ свою "сладкую" жизнь - КТО НЕ РАБТАЕТ, ТО НЕ ЕСТ (!),, а НЕ ХАЛТУРЯТ И Е ДУРЯТ НАС, не "стригут" "москалей", как халда - бабень Лолита Милявская и прочие, подобные ей паскудники и паскудницы!