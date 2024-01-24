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Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Госдума объявила «войну» фонограмме: тому, кто спел под «фанеру» и не указал это предварительно в рекламе, грозит штраф до 5 млн рублей

Государственная Дума, можно сказать, объявила «войну» фонограмме, и рассмотрит проект закона, который обяжет физических и юридических лиц, организующих артистам концерты, на реклaмных афишах указывать, что выступление будет под фонограмму.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Штраф это правильно! Но, раз это (подмена реального голоса фонограммой) есть МОШЕННИЧЕСТВО, то справедливее было бы ещё И КОНФИСКОВАТЬ ВЕСЬ ГОНОРАР от концерта, как ПРИОБРЕТЁННОЕ НЕЧЕСТНЫМ ПУТЁМ! И пусть &quot;фанерщики&quot; или ЧЕСТНО поют (если могут это делать качественно) или  за свой СУРРОГАТ (ЗАМЕНУ прямого голоса ИССКУСТВЕННЫМ ПРОДУКТОМ) получаю СУРРОГАТ оплаты! Так справедливо? По моему справедливо. Пусть Алки - мотпалки - &quot;звезовки&quot; - &quot;звездки&quot; ТРУДЯТСЯ и в поте лица своего ЗАРАБАТЫВАЮТ свою &quot;сладкую&quot; жизнь - КТО НЕ РАБТАЕТ, ТО НЕ ЕСТ (!),, а НЕ ХАЛТУРЯТ И Е ДУРЯТ НАС, не &quot;стригут&quot; &quot;москалей&quot;, как халда - бабень Лолита Милявская и прочие, подобные ей паскудники и паскудницы!
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