IT-эксперт признал кредитку самым безопасным способом оплаты покупок в интернете

Специалист назвал 3 признака сайтов мошенников при покупках в интернете.Кроме популярных маркетплейсов в интернете есть огромное количество других площадок, на которых ежедневно совершается сотни тысяч сделок по покупке и продаже товаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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