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IT-эксперт признал кредитку самым безопасным способом оплаты покупок в интернете

IT-эксперт признал кредитку самым безопасным способом оплаты покупок в интернете

Специалист назвал 3 признака сайтов мошенников при покупках в интернете.Кроме популярных маркетплейсов в интернете есть огромное количество других площадок, на которых ежедневно совершается сотни тысяч сделок по покупке и продаже товаров.

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