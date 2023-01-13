Я строю

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Я покажу вам простую и универсальную схему, благодаря которой вы без особого труда сможете самостоятельно составить цветовую гамму всех материалов и мебели

Я покажу вам простую и универсальную схему, благодаря которой вы без особого труда сможете самостоятельно составить цветовую гамму всех материалов и мебели

﻿﻿В этой статье я расскажу, как скомбинировать полы, стены и мебель в интерьере самостоятельно, покажу простые, но понятные приемы комбинирования, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий для вас вариант при самостоятельном оформлении.

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