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Рамблер

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Седокова вышла замуж по неожиданной причине: «Мне много не надо»

Седокова вышла замуж по неожиданной причине: «Мне много не надо»

Певица Анна Седокова стала участницей нового шоу для молодых мам и беременных женщин «Ой, мамочки» и рассказала о своем первом браке.

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