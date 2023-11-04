Пугачева ночью вернулась в Россию. По информации для съемок на ТВ.

Интересная жизнь с Vera Star Ждем поздравлений от Аллы Борисовны в Новогоднюю ночь? Всё-таки слухи о том, что небывалое оживление царившее в последние дни в замке Примадонны в деревне Грязь, свидетельствует о приезде "высоких" гостей, подтвердились.