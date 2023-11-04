Пугачева ночью вернулась в Россию. По информации для съемок на ТВ.

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир
Мне на нее пофиг. Кого любить в приказном порядке и сейчас показывают. Одним больше - одной меньше..
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3 час.
Владимир
Самое интересное, что ее не осуждали, чтобы прощать. Статьи у нее нет. Прощать может тот, кто осудил.
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2 час.
Владимир семин
Мокрощелка приехала подзаработать,видно с финансами стало туговато!
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39 мин.

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