Интересная жизнь с Vera Star Ждем поздравлений от Аллы Борисовны в Новогоднюю ночь? Всё-таки слухи о том, что небывалое оживление царившее в последние дни в замке Примадонны в деревне Грязь, свидетельствует о приезде "высоких" гостей, подтвердились.
Пугачева ночью вернулась в Россию. По информации для съемок на ТВ.
Комментарии
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Владимир
Мне на нее пофиг. Кого любить в приказном порядке и сейчас показывают. Одним больше - одной меньше..
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3 час.
Владимир
Самое интересное, что ее не осуждали, чтобы прощать. Статьи у нее нет. Прощать может тот, кто осудил.
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2 час.
Владимир семин
Мокрощелка приехала подзаработать,видно с финансами стало туговато!
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39 мин.
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