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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор ФХР Курбатов о допуске России: «Совет ИИХФ в июле решил нас не допускать, мы обжаловали и серьезно пообщались с международной федерацией. Они понимают, что мы настроены решительно»

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов прокомментировал работу над возвращением России на международную арену.

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