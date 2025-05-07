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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
7 мая предлагаем взять самые удивительные, вдохновляющие и красивые даты

7 мая предлагаем взять самые удивительные, вдохновляющие и красивые даты. ✨ Международный день планетариев — это же буквально космос, который всегда с тобой ✨День "В школу на велосипеде" — кайф! Плюс почти лето, предчувствие каникул и солнце мелькает на спицах ✨День "Человека моря" — в Португалии, откуда родом праздник, дата наверняка означает что-то особенное, а мы можем хотя бы помечтать о морях ✨День квалифицированных профессий + День школьной медсестры + День физика + День радио и, соответственно, работников связи + День "Будь лучшим" — в общем-то хотя бы этим мы можем управлять, можем стремиться к высотам в любом деле, а представителей упомянутых профессий просто с праздниками ✨ День жаркого с бараньей ногой + День коктейля "Космополитен" — попробуйте жизнь на вкус.

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