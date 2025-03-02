Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

ольга решетникова

Статья весьма наивная. "Я всегда ношу наличные деньги в кошельке, банкам я не доверяю, карту можно потерять. А наличка - вот она, со мной. Но есть и недостаток. Если я зазеваюсь, или меня ловко толкнут, то могут украсть кошелек со многими моими накопленными купюрами"... Еще вариант: "я живу у моря, у нас тепло, солнышко, всё само растет, летом туристы привозят кучу денег. Но как же надоели эти туристы, надоели, из-за них много неприятностей, и мы с друзьями стали ходить и писать на стенах краской "туристы, гоу хоум!"... "Наша страна богата полезными ископаемыми. Очень богато, и это прекрасно. Но есть и плохая сторона - нас постоянно хотят завоевать, поработить, обокрасть". В общем, очередной интернет-квак. Да, автор, у любой медали две стороны, у палки два конца, у каждого события несколько вариантов последствий. Это называется жизнь. Кстати, а почему такой умный программист-айтишник не работает в госструктурах, а пишет статейки?