Страна и люди
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Страна и люди

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Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

Запрет брать кредиты, или защита от честных людей

Со вчерашнего дня можно запретить мошенникам брать за вас кредиты дистанционно. Я уже зашёл на Госуслуги и установил запрет.

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Комментарии
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ольга решетникова
Статья весьма наивная. &quot;Я всегда ношу наличные деньги в кошельке, банкам я не доверяю, карту можно потерять. А наличка - вот она, со мной. Но есть и недостаток. Если я зазеваюсь, или меня ловко толкнут, то могут украсть кошелек со многими моими накопленными купюрами&quot;... Еще вариант: &quot;я живу у моря, у нас тепло, солнышко, всё само растет, летом туристы привозят кучу денег. Но как же надоели эти туристы, надоели, из-за них много неприятностей, и мы с друзьями стали ходить и писать на стенах краской &quot;туристы, гоу хоум!&quot;... &quot;Наша страна богата полезными ископаемыми. Очень богато, и это прекрасно. Но есть и плохая сторона - нас постоянно хотят завоевать, поработить, обокрасть&quot;.                                                                 В общем, очередной интернет-квак. Да, автор, у любой медали две стороны, у палки два конца, у каждого события несколько вариантов последствий. Это называется жизнь. Кстати, а почему такой умный программист-айтишник не работает в госструктурах, а пишет статейки?
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