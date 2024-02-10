Объект инфраструктуры в припортовой зоне Одессы получил повреждения

Один из инфраструктурных объектов, расположенных в городе Одессе, получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного совета при региональной военной администрации Сергей Братчук.
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