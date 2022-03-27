Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене Сергей Савчук Двадцать третье марта, без малейших сомнений, войдет в историю нашей страны как день, когда произошло поистине эпохальное событие.