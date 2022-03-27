Позитив для оптимистов

2 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Наша армия обязана дойти до польской границы и освободить все города Западной Окраины, а бандеровцев просто расстрели...Зачем воевать с б...
  • Татьяна
    👍😀Газовый ультимату...
  • Майя Maja
    С радостью вряд ли, (в подобном бизнесе важны деньги)но вот то, что они притащат за собой новые инвестиции под новые ... Те, кто пережил ...

Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов

Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене Сергей Савчук Двадцать третье марта, без малейших сомнений, войдет в историю нашей страны как день, когда произошло поистине эпохальное событие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх