Верхняя палата парламента Казахстана дала согласие на назначение главой Нацбанка Пирматова

НУР-СУЛТАН, 3 фев - РИА Новости. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана дал согласие назначить бывшего главу АО "НАК "Казатомпром" Галымжана Пирматова председателем Национального банка, следует из трансляции, которая велась в четверг на сайте палаты.
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