Красноярск назвали одним из самых желанных городов для жизни

Красноярск назвали одним из самых лучших городов России для переезда. Это следует из результатов опроса 4 тысяч респондентов, который организовали сервис онлайн-бронирования «Островок» и риелторская фирма «НДВ Супермаркет Недвижимости».
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